Шуваев про «кружки» в Telegram: я лучше сделаю что-то в реальности

«Я лучше что-то сделаю в реальности, чем буду показывать, какой я красивый и хороший. Мне этого не надо. С людьми я и так разговариваю, и во всех муниципальных округах провожу близкое общение. Я не бегу от людей, я достаточно открыт», — пояснил господин Шуваев.