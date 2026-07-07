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Шуваев про «кружки» в Telegram: я лучше сделаю что-то в реальности

Предыдущий губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отличался активным ведением соцсетей, в частности, проведением прямых эфиров и публикацией видео-кружков в Telegram. Действующий глава региона Александр Шуваев заявил в интервью «Ъ», что никогда не записывал «кружочки» и не планирует.

Источник: Коммерсантъ

Предыдущий губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отличался активным ведением соцсетей, в частности, проведением прямых эфиров и публикацией видео-кружков в Telegram. Действующий глава региона Александр Шуваев заявил в интервью «Ъ», что никогда не записывал «кружочки» и не планирует.

«Я лучше что-то сделаю в реальности, чем буду показывать, какой я красивый и хороший. Мне этого не надо. С людьми я и так разговариваю, и во всех муниципальных округах провожу близкое общение. Я не бегу от людей, я достаточно открыт», — пояснил господин Шуваев.

В ответ на вопрос о причинах перехода господина Гладкова на должность посла РФ в Абхазии Александр Шуваев предположил, что это повышение. Он также отметил, что белгородцы в основном относились к его предшественнику хорошо.

Вячеслав Гладков ушел в отставку 13 мая. В тот же день президент назначил участника СВО, Героя России Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области. До этого господин Шуваев прошел обучение в федеральной кадровой программе «Время героев». С начала 2026 года он работал вице-губернатором Иркутской области.

Полный текст интервью Александра Шуваева — в публикации «Ъ».

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