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Буданов*: Активная фаза украинского конфликта может завершиться в 2026 году

Активная фаза конфликта на Украине может завершиться в 2026 году. Об этом во вторник, 7 июля, заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов* в интервью «РБК-Украина».

Активная фаза конфликта на Украине может завершиться в 2026 году. Об этом во вторник, 7 июля, заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов* в интервью «РБК-Украина».

— Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров, — заявил украинский политик.

По его словам, перед мирным урегулированием конфликт обычно достигает пика эскалации, после чего «начинается разрядка». Однако в то же время Буданов* добавил, что Украина не пойдет на компромиссы по территориям, а ВСУ готовы воевать «еще не один год».

Помимо этого, Кирилл Буданов* также отметил, что вопрос проведения референдума по мирному соглашению с Россией утратил свою актуальность.

— Это все сейчас уже отошло очень далеко, — цитирует его Lenta.ru.

ВС РФ в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Позже местные СМИ сообщили, что черный дым окутал город из-за возникших пожаров.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским возможные пути скорейшего урегулирования конфликта. По словам журналистов, американский лидер считает, что прекращения боевых действий с Россией нужно добиться как можно скорее.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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