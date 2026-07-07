Волгоградские предприятия за пять месяцев произвели товаров на 395 млрд рублей

На 10% продемонстрировали рост сетевые и газораспределительные организации, а также компании, обеспечивающие производство газа и пара. Они могут похвастаться результатом в 53 млрд рублей. Доминируют в этой группе производители электроэнергии и связанные с ними компании — на них приходится производство товаров и услуг на 34,3 млрд рублей.