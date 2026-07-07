Живущая в США российская блогерша высказалась о росте цен

Жители США жалуются на рост цен на продукты. Об этом в видео на своем YouTube-канале рассказала уехавшая в Америку российская блогерша Нелли Андерсон, известная под ником Nellifornication.
По ее словам, рост цен на продукты был вызван инфляцией. Блогерша рассказала, что сейчас многие американцы снимают на видео продукты в магазине, которые сильно подорожали.
Муж Андерсон добавил, что раньше граждане США могли многое себе позволить, имея в кармане лишь 50 долларов (около четырех тысяч рублей по текущему курсу). Однако теперь люди вынуждены экономить.
«На 100 долларов (около восьми тысяч рублей по текущему курсу) очень маленький объем продуктов», — посетовал он.
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