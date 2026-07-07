500 км берега Енисея обследовали в поисках пропавших девочек в Туве

Спасатели и сотрудники МЧС осмотрели около 500 километров береговой линии Енисея с обеих сторон в поисках двух пропавших в Кызыле школьниц. Зону поисков расширили до Саяно-Шушенского водохранилища. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Тыва Луиза Намчыл.
Для обследования труднодоступных участков и островов используют беспилотники. За минувшие сутки сформировали поисковые группы из более чем тысячи волонтёров. С ними провели инструктажи по мерам безопасности — Енисей одна из крупнейших рек страны с сильным течением, риски высоки.
По словам Лиузы Намчыл, в ночное время поиски на маломерных судах не ведутся. Поиски школьниц продолжаются.
Напомним, что вечером 1 июля девочки вышли из дома и не вернулись. Позже их телефоны и обувь были найдены на берегу Енисея.
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