В Кызыле нашли пропавшую 15-летнюю девочку

Пропавшая 4 июля в Кызыле в Туве 15-летняя школьница найдена, она здорова и находится в безопасности, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Тыва.
Несколько дней девочка бродяжничала в Кызыле. Против нее не совершали никаких противоправных действий, говорится в сообщении. МВД добавило, что девочку воспитывает неполная семья, ранее ребенок неоднократно уже сбегал из дома. «Сотрудниками ПДН она будет поставлена на профилактический учет», — говорится в сообщении.
Школьница пропала 4 июля в Кызыле. Она вышла из дома и с тех пор родные ее не видели. Ранее в городе также исчезли две девочки 12 и 13 лет — по имеющимся данным, они ушли в сторону реки Енисей. Обувь одной из пропавших в Кызыле девочек нашли 2 июля на берегу Енисея.
Следственный комитет (СК) назвал три основные версии исчезновения девочек: возможное утопление, суицид и совершение в отношении них противоправных действий. Приоритетной версии пока не выделено.
К поискам детей привлечены более тысячи человек. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело, а район поисковой операции расширен на сотни километров.
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