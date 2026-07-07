В Кызыле нашли пропавшую 15-летнюю девочку

Школьница пропала 4 июля в Кызыле. Она вышла из дома и с тех пор родные ее не видели. Ранее в городе также исчезли две девочки 12 и 13 лет — по имеющимся данным, они ушли в сторону реки Енисей. Обувь одной из пропавших в Кызыле девочек нашли 2 июля на берегу Енисея.