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Нижегородцам назвали три главные угрозы для туристов в Египте

После трагедии с российской студенткой специалисты напомнили, какие риски чаще всего приводят к тяжелым отравлениям на отдыхе.

После сообщений о гибели нижегородской студентки в Египте специалисты напомнили туристам о наиболее опасных рисках во время отдыха. Как сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека», особую угрозу представляют тяжелые бактериальные инфекции, отравление суррогатным алкоголем и воздействие токсичных химических веществ.

Чтобы снизить риск заражения, туристам рекомендуют отказаться от сырой зелени и салатов, употреблять только фрукты, которые можно самостоятельно очистить от кожуры, а также выбирать хорошо термически обработанные мясо и рыбу. Кроме того, пить следует исключительно бутилированную воду, в том числе использовать ее для чистки зубов, а также избегать напитков со льдом и алкоголя сомнительного происхождения.

Также специалисты советуют обращать внимание на резкий запах химикатов в номерах отелей — он может свидетельствовать о недавней обработке помещений. При высокой температуре, появлении крови в стуле или неукротимой рвоте необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью по страховке, поскольку такие симптомы могут указывать на опасную инфекцию.

Ранее сообщалось, что студентка нижегородского вуза скончалась после остановки сердца в Египте.