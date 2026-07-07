Нижегородцам назвали три главные угрозы для туристов в Египте

Чтобы снизить риск заражения, туристам рекомендуют отказаться от сырой зелени и салатов, употреблять только фрукты, которые можно самостоятельно очистить от кожуры, а также выбирать хорошо термически обработанные мясо и рыбу. Кроме того, пить следует исключительно бутилированную воду, в том числе использовать ее для чистки зубов, а также избегать напитков со льдом и алкоголя сомнительного происхождения.