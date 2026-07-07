Нижегородцам назвали три главные угрозы для туристов в Египте

После сообщений о гибели нижегородской студентки в Египте специалисты напомнили туристам о наиболее опасных рисках во время отдыха. Как сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека», особую угрозу представляют тяжелые бактериальные инфекции, отравление суррогатным алкоголем и воздействие токсичных химических веществ.
Чтобы снизить риск заражения, туристам рекомендуют отказаться от сырой зелени и салатов, употреблять только фрукты, которые можно самостоятельно очистить от кожуры, а также выбирать хорошо термически обработанные мясо и рыбу. Кроме того, пить следует исключительно бутилированную воду, в том числе использовать ее для чистки зубов, а также избегать напитков со льдом и алкоголя сомнительного происхождения.
Также специалисты советуют обращать внимание на резкий запах химикатов в номерах отелей — он может свидетельствовать о недавней обработке помещений. При высокой температуре, появлении крови в стуле или неукротимой рвоте необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью по страховке, поскольку такие симптомы могут указывать на опасную инфекцию.
Ранее сообщалось, что студентка нижегородского вуза скончалась после остановки сердца в Египте.