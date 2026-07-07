Городскую поликлинику № 1 в Брянске оснастили новым оборудованием

Учреждение оснастили физиотерапевтическим низкочастотным аппаратом, который позволяет ускорять восстановительные процессы. Также было приобретено портативное устройство для низкочастотной электротерапии. С его помощью врачи будут проводить процедуры гальванизации и электрофореза. Эти методы объединяют лечебное действие электрического тока с введением медикаментозных веществ через кожу или слизистые оболочки человека. Процедура может индивидуально подбираться для каждого пациента. Это важно для достижения конкретных целей в ходе восстановительного лечения.