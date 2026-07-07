Городскую поликлинику № 1 в Брянске оснастили новым оборудованием

Амбулаторное отделение медицинской реабилитации городской поликлиники № 1 в Брянске получило новое оборудование по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре города.
Учреждение оснастили физиотерапевтическим низкочастотным аппаратом, который позволяет ускорять восстановительные процессы. Также было приобретено портативное устройство для низкочастотной электротерапии. С его помощью врачи будут проводить процедуры гальванизации и электрофореза. Эти методы объединяют лечебное действие электрического тока с введением медикаментозных веществ через кожу или слизистые оболочки человека. Процедура может индивидуально подбираться для каждого пациента. Это важно для достижения конкретных целей в ходе восстановительного лечения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.