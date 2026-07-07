Роскачество рассказало, как россияне выбирают вино и сколько готовы потратить на бутылку

Самыми популярными по-прежнему остаются красные полусладкие вина. Однако интерес к ним постепенно снижается. Одновременно растет спрос на белые, розовые и сухие вина. В Роскачестве отметили, что этот тренд заметен и в продажах российских вин: реализация розовых вин выросла на 14%, белых — на 7%, а красных — менее чем на 1%.