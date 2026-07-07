Роскачество рассказало, как россияне выбирают вино и сколько готовы потратить на бутылку

Россияне при выборе вина в магазине чаще всего обращают внимание на содержание сахара. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.
Этот критерий назвали 34% опрошенных. Цена важна для 12% покупателей, а цвет вина — для 11%. При этом для большинства россиян главными характеристиками остаются вкус, послевкусие и качество напитка. 75% участников опроса готовы потратить на бутылку не более 1500 рублей. Оптимальным соотношением цены и качества респонденты считают диапазон 900−1000 рублей.
Самыми популярными по-прежнему остаются красные полусладкие вина. Однако интерес к ним постепенно снижается. Одновременно растет спрос на белые, розовые и сухие вина. В Роскачестве отметили, что этот тренд заметен и в продажах российских вин: реализация розовых вин выросла на 14%, белых — на 7%, а красных — менее чем на 1%.
(Фото: magnific.com).