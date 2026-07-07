В Хабаровском крае установилось тёплое и дождливое лето

Лето в Хабаровском крае то греет, то поливает дождями, но температуры установились хорошие. Оно и понятно, на календаре — июль, середина лета!
Самые высокие температуры 8 июля ожидаются совсем не в южных районах. В селе имени Полины Осипенко днем воздух прогреется до +28…+30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметки +13…+15 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
Такие же высокие температуры ожидаются в среду и в Комсомольске-на-Амуре, а вот на рассвете в Городе юности +15…+17 градусов, в Троицком во второй половине дня +28…+30 градусов, на рассвете +16…+18. И всюду без осадков. В Чегдомыне почти такие же температурные значения, днем +27…+29, в темное время суток +16…+18, но там пройдет кратковременный дождь.
В Бикине и Вяземском тоже тепло, днем +25…+27, ночью +19…+21 градус, ожидается дождь.
В Николаевске-на-Амуре в послеобеденное время +24…+26, ночью +12…+14 градусов, без осадков.
В северных районах ожидается погода без осадков, в Аяне днем +14…+16, ночью +8…+10 градусов, в Охотске днем такая же температура, ночью на пару градусов теплее, в Чумикане во второй половине дня +18…+20, на рассвете +8…+10 градусов.
В Хабаровске в среду днем +26…+28, ночью воздух прогреется до +18…+20 градусов, пройдет кратковременный дождь.
Уровень Амура у Хабаровска — 149 сантиметров, в ближайшие два дня ожидается подъем воды еще на 10−15 сантиметров.
День Петра и Февронии Муромских отмечается 8 июля, теперь это День семьи, любви и верности. Святым Петру и Февронии молятся о даровании супругам мира, любви, понимания, терпения и смирения, на которых и держится настоящая семья.