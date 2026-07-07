В Хабаровском крае установилось тёплое и дождливое лето

Такие же высокие температуры ожидаются в среду и в Комсомольске-на-Амуре, а вот на рассвете в Городе юности +15…+17 градусов, в Троицком во второй половине дня +28…+30 градусов, на рассвете +16…+18. И всюду без осадков. В Чегдомыне почти такие же температурные значения, днем +27…+29, в темное время суток +16…+18, но там пройдет кратковременный дождь.