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В Башкирии стартовал ремонт участка дороги Магнитогорск — Ира

Работы планируется завершить до конца этого года.

Ремонт участка дороги Магнитогорск — Ира на обходе города Сибая в Баймакском районе Башкирии начался при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

На отрезке протяженностью 3,7 км специалисты уложат два слоя нового асфальта и нанесут разметку. Также там укрепят обочины. Все работы на обходе Сибая планируется завершить до конца этого года.

«Дорога Магнитогорск — Ира входит в опорную сеть России. Она связывает несколько районов республики: Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский и Куюргазинский. Ремонт данного участка дороги обеспечит безопасный и комфортный проезд по наиболее короткому пути между Баймаком и Сибаем», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.