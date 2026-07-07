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В Мантуровском районе Курской области установят новые станции сотовой связи

Их разместят в селах Роговое и Куськино.

Источник: Национальные проекты России

Две новые станции сотовой связи установят в Мантуровском районе Курской области при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в районной администрации.

Вышки разместят в селах Роговое и Куськино. Благодаря этому у местных жителей появится больше возможностей для работы и учебы в онлайн-режиме. Высокоскоростной мобильный интернет также позволит им пользоваться цифровыми сервисами по предоставлению государственных услуг.

«В селе Роговом встретился с представителями подрядной организации, которые начали завозить необходимый материал для проведения работ по строительству базовой станции сотовой связи. В ближайшее время работы по строительству будут начаты», — сказал глава Куськинского сельсовета Мантуровского района Андрей Трунов.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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