В Мантуровском районе Курской области установят новые станции сотовой связи

Две новые станции сотовой связи установят в Мантуровском районе Курской области при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в районной администрации.
Вышки разместят в селах Роговое и Куськино. Благодаря этому у местных жителей появится больше возможностей для работы и учебы в онлайн-режиме. Высокоскоростной мобильный интернет также позволит им пользоваться цифровыми сервисами по предоставлению государственных услуг.
«В селе Роговом встретился с представителями подрядной организации, которые начали завозить необходимый материал для проведения работ по строительству базовой станции сотовой связи. В ближайшее время работы по строительству будут начаты», — сказал глава Куськинского сельсовета Мантуровского района Андрей Трунов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.