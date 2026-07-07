Гимназию XIX века продают в Лыскове

На электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 4 сентября 2026 года состоятся торги по реализации объекта культурного наследия в Лыскове — бывшей гимназии, изъятой по судебному решению. Инициатором аукциона выступило Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Соответствующая документация опубликована на официальном ресурсе ведомства.
Лотом выступает комплекс, включающий двухэтажное нежилое здание (площадь — 1 507,2 м²) и прилегающий земельный участок (площадь — 2 508 м²). Кадастровый номер здания — 52:27:0090004:2021. Объект имеет статус памятника регионального значения под наименованием «Гимназия» и располагается по адресу: Лысковский район, г. Лысково, ул. Большая Советская, д. 44.
Стартовая стоимость имущества установлена на уровне 7,2 млн рублей.
Изъятие объекта у прежнего владельца произведено решением Лысковского районного суда от 20 июля 2023 года — основанием послужило ненадлежащее содержание здания. В настоящее время на лот наложен ряд ограничений: действует охранное обязательство, имеются запреты на регистрационные действия по судебным и исполнительным документам, а также ограничения, обусловленные расположением в водоохранной зоне Чебоксарского водохранилища и зоне подтопления. Организатор торгов предпринимает меры для снятия регистрационных запретов.
Приобретатель объекта обязан соблюдать условия охранного обязательства и организовать реставрационные мероприятия. Предварительная оценка затрат на восстановление составляет 339,8 тыс. рублей.
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