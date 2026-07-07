Гимназию XIX века продают в Лыскове

Изъятие объекта у прежнего владельца произведено решением Лысковского районного суда от 20 июля 2023 года — основанием послужило ненадлежащее содержание здания. В настоящее время на лот наложен ряд ограничений: действует охранное обязательство, имеются запреты на регистрационные действия по судебным и исполнительным документам, а также ограничения, обусловленные расположением в водоохранной зоне Чебоксарского водохранилища и зоне подтопления. Организатор торгов предпринимает меры для снятия регистрационных запретов.