Белоруска оказалась в лесу после обещания увеличить ей пенсию

Пожилая минчанка оказалась в лесу, когда поверила, что ей увеличат пенсию, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Жертвой обмана стала 77-летняя жительница Минска. Пенсионерке позвонили неизвестные, представившиеся работниками социальной службы. Женщине сказали, что ей увеличат пенсию в связи с перерасчетом трудового стажа, но нужно назвать номер социальной карты.
После этого перезвонил уже мнимый правоохранитель, заявивший, что на банковскую карту минчанки по ошибке перечислили незаконно деньги, и ей грозит уголовная ответственность.
Испугавшись, пенсионерка стала делать все, что ей говорил аферисты. Женщина собрала дома деньги, поехала в лесной массив и оставила под деревом пакет с 9000 белорусских рублей и 4000 долларов.
Проводится проверка.
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