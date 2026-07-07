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Белоруска оказалась в лесу после обещания увеличить ей пенсию

Что стало с белоруской, которая оказалась в лесу из-за обещания увеличить пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Пожилая минчанка оказалась в лесу, когда поверила, что ей увеличат пенсию, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Жертвой обмана стала 77-летняя жительница Минска. Пенсионерке позвонили неизвестные, представившиеся работниками социальной службы. Женщине сказали, что ей увеличат пенсию в связи с перерасчетом трудового стажа, но нужно назвать номер социальной карты.

После этого перезвонил уже мнимый правоохранитель, заявивший, что на банковскую карту минчанки по ошибке перечислили незаконно деньги, и ей грозит уголовная ответственность.

Испугавшись, пенсионерка стала делать все, что ей говорил аферисты. Женщина собрала дома деньги, поехала в лесной массив и оставила под деревом пакет с 9000 белорусских рублей и 4000 долларов.

Проводится проверка.

Еще мы писали, что суд приговорил к аресту гостя Минска, нагло бросившего окурок на «Немиге».

А ранее рассказывали, что белорус умер, поев в гостях у родственников салат, от которого они отказались.