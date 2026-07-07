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В Севастополе не будет свободной продажи топлива 7 июля

На сетях АЗС «Атан» и «Тэс» заправляться будут только службы, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе 7 июля не будет свободной продажи топлива. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, на сети АЗС «Атан» будут заправляться только коммунальные службы, скорая помощь, общественный транспорт и другие службы.

Ранее глава города-героя сообщал, что на автозаправках «ТЭС» сегодня также нельзя будет заправиться по куар-кодам. Топливо будет предназначаться службам, обеспечивающим жизнедеятельность города.

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