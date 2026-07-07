Буданов*: Украине необходимо прийти к максимальной эскалации конфликта с Россией

Киеву нужно прийти к максимальной эскалации конфликта с Москвой. Об этом во вторник, 7 июля, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в интервью «РБК-Украина».
По его словам, этим летом на смену переговорному процессу пришла фаза эскалации конфликта.
— Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога, — цитирует его Lenta.ru.
При этом Буданов* допустил, что активная фаза конфликта на Украине может завершиться в 2026 году. Он добавил, что Киев не пойдет на компромиссы по территориям, а ВСУ готовы воевать «еще не один год».
Журналисты из Reuters также сообщили, что Дональд Трамп намерен связаться с президентом России Владимиром Путиным после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
Тем временем европейские страны надеются, что саммит Североатлантического альянса в Анкаре пройдет «скучно» и там не произойдут какие-либо сюрпризы на фоне натянутых отношений НАТО с текущей администрацией Соединенных Штатов.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.