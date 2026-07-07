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В Кабардино-Балкарии задержали 8 террористов, готовивших нападения на силовиков

В КБР задержаны радикалы, присягнувшие на верность эмиссару международной террористической организации.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность восьми участников международной террористической организации, действовавших в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как сообщается, задержанные присягнули на верность эмиссару международной террористической организации и планировали вооруженные нападения на правоохранителей, чтобы завладеть оружием и уйти в подполье.

В ходе обысков по адресам проживания радикалов и в тайнике изъято десять единиц оружия, 500 патронов, пять килограммов пороха, 12 зажигательных устройств, ножи, радиостанции и снаряжение для лагеря в горно-лесистой местности.

Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и участии в террористической организации. Фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения. Все задержанные заключены под стражу.

Напомним, в конце июня в Ярославле задержали сторонника террористической организации, планировавшего поджечь синагогу из-за конфликта между Палестиной и Израилем. По его словам, он должен был изготовить смесь по указанию куратора из Сирии, а после совершения теракта уехать туда.

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