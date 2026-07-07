В Кабардино-Балкарии задержали 8 террористов, готовивших нападения на силовиков

Напомним, в конце июня в Ярославле задержали сторонника террористической организации, планировавшего поджечь синагогу из-за конфликта между Палестиной и Израилем. По его словам, он должен был изготовить смесь по указанию куратора из Сирии, а после совершения теракта уехать туда.