В Кабардино-Балкарии задержали 8 террористов, готовивших нападения на силовиков

Как сообщается, задержанные присягнули на верность эмиссару международной террористической организации и планировали вооруженные нападения на правоохранителей, чтобы завладеть оружием и уйти в подполье.
В ходе обысков по адресам проживания радикалов и в тайнике изъято десять единиц оружия, 500 патронов, пять килограммов пороха, 12 зажигательных устройств, ножи, радиостанции и снаряжение для лагеря в горно-лесистой местности.
Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и участии в террористической организации. Фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения. Все задержанные заключены под стражу.
Напомним, в конце июня в Ярославле задержали сторонника террористической организации, планировавшего поджечь синагогу из-за конфликта между Палестиной и Израилем. По его словам, он должен был изготовить смесь по указанию куратора из Сирии, а после совершения теракта уехать туда.