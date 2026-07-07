Уникальное стадо домашних оленей появится в Красноярском крае

В Красноярском крае распределили гранты в поддержку коренных малочисленных народов. Победителями стали 25 проектов, которые получат 28 миллионов рублей на сохранение традиционных промыслов и культуры.
Новым направлением поддержки стало научное сопровождение домашнего северного оленеводства. Проект-победитель этой номинации планирует создать племенное стадо численностью 1100 голов. До 2030 года специалисты Красноярского государственного аграрного университета проведут оценку поголовья и подготовят программу селекционно-племенной работы. Это позволит повысить эффективность домашнего оленеводства и сохранить один из традиционных видов хозяйственной деятельности коренных народов Севера.
Гранты также направят на развитие промыслов. Победители конкурса займутся заготовкой, переработкой и сбытом дикоросов, рыбы, продукции домашнего северного оленеводства, рогов и пантов. Средства пойдут на покупку спецтехники и оборудования, создание заготовительных и перерабатывающих пунктов, модернизацию материально-технической базы общин и предпринимателей, расширение производства и рынков сбыта, рассказали в пресс-службе краевого кабинета министров.
Ожидается, что реализация проектов позволит переработать более 160 тонн продукции и создать около 100 рабочих мест.
Также за счет грантов в территориях края появятся этнокультурные пространства и мини-музеи, пройдут мастер-классы по национальным ремеслам, традиционному рыболовству. Кроме этого, планируется создание анимационных фильмов по мотивам эвенкийских сказок, обновление национальных костюмов творческих коллективов, проведение образовательного курса для развития предпринимательских компетенций у жителей Севера и реализация программы по изучению родных языков, семейных традиций и истории родов.
«Грантовая поддержка остается одним из наиболее востребованных инструментов государственной помощи коренным народам. Такой подход помогает не только сохранять традиционный уклад жизни, но и создавать условия для устойчивого развития северных территорий», — отметил руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края Антон Нарчуганов.
Размер грантов варьируется от 400 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Финансирование предоставляют в рамках краевой госпрограммы по сохранению и развитию традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.