Уникальное стадо домашних оленей появится в Красноярском крае

Также за счет грантов в территориях края появятся этнокультурные пространства и мини-музеи, пройдут мастер-классы по национальным ремеслам, традиционному рыболовству. Кроме этого, планируется создание анимационных фильмов по мотивам эвенкийских сказок, обновление национальных костюмов творческих коллективов, проведение образовательного курса для развития предпринимательских компетенций у жителей Севера и реализация программы по изучению родных языков, семейных традиций и истории родов.