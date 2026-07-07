Умер конструктор танка Т-72 Владимир Домнин

С 1997 года Домнин продолжил свою работу на Уралвагонзаводе в качестве заместителя главного инженера. В мае 1999 года он в составе бригады российских специалистов участвовал в испытаниях опытных образцов танка Т-90С в Индии. По результатам испытаний был заключен контракт на поставку Индии этих машин, которые позволил сохранить танковую отрасль страны.