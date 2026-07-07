Почти 500 аварий с электросамокатами случились за полгода в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в Красноярске сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали более 470 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, электровелосипедов и гироскутеров. Около 150 происшествий произошли с участием детей и подростков.
Чаще всего пользователи СИМ падали сами — таких случаев было около 230. Еще около 60 раз электросамокаты наезжали на пешеходов, а примерно в 55 случаях столкнулись с другими участниками дорожного движения.
В Госавтоинспекции напоминают, что водителям электросамокатов необходимо соблюдать правила дорожного движения, а родителям — следить за тем, как дети пользуются средствами индивидуальной мобильности.
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