В России вступил в силу запрет авторизации через иностранные сервисы ID

По словам депутата Госдумы Антона Немкина, для большинства россиян эти изменения будут практически незаметны. Штрафовать пользователей за наличие зарубежного аккаунта не будут. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский подтвердил, что пользователи смогут продолжать использовать свои иностранные аккаунты для входа на сайты и приложения, если они уже зарегистрированы.