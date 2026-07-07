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В России вступил в силу запрет авторизации через иностранные сервисы ID

Закон касается только владельцев сайтов и приложений, а не самих пользователей.

Источник: Нижегородская правда

С 7 июля в России вступил в силу закон, обязывающий владельцев сайтов и приложений отказаться от иностранных систем авторизации для входа пользователей, сообщает ТАСС. За нарушение этого требования предусмотрены штрафы.

Теперь для входа на российские сайты и в приложения можно использовать только отечественные инструменты: номер телефона, портал «Госуслуги», биометрия или другие информационные системы, принадлежащие гражданам России или российским юридическим лицам.

Важно отметить, что закон касается только владельцев сайтов и приложений, а не самих пользователей. Если пользователь ранее зарегистрировал аккаунт через иностранную почту, он сможет продолжать использовать её для входа. Однако владельцам сайтов придётся адаптировать свои системы и перейти на использование разрешённых методов авторизации.

По словам депутата Госдумы Антона Немкина, для большинства россиян эти изменения будут практически незаметны. Штрафовать пользователей за наличие зарубежного аккаунта не будут. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский подтвердил, что пользователи смогут продолжать использовать свои иностранные аккаунты для входа на сайты и приложения, если они уже зарегистрированы.

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