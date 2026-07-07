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Бывший главный тренер «Амкара» останется работать в клубе

Бывший наставник пермского футбольного клуба «Амкар» Ярослав Мочалов останется работать в команде на позиции старшего тренера. Об этом в интервью «Ъ-Прикамье» заявил новый главный тренер команды Игорь Беляев. Также в тренерской команде останется работать Сергей Волков.

Источник: Коммерсантъ

Бывший наставник пермского футбольного клуба «Амкар» Ярослав Мочалов останется работать в команде на позиции старшего тренера. Об этом в интервью «Ъ-Прикамье» заявил новый главный тренер команды Игорь Беляев. Также в тренерской команде останется работать Сергей Волков.

Напомним, в конце июня стало известно о смене главного тренера «Амкара». Игорь Беляев до прихода в «Амкар» был связан с курским «Авангардом», где он работал с 2007 года. Контракт господина Беляева с «Амкаром» рассчитан до конца июня 2027 года.

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