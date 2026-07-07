Бывший главный тренер «Амкара» останется работать в клубе

Напомним, в конце июня стало известно о смене главного тренера «Амкара». Игорь Беляев до прихода в «Амкар» был связан с курским «Авангардом», где он работал с 2007 года. Контракт господина Беляева с «Амкаром» рассчитан до конца июня 2027 года.