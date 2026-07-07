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Житель Николаевского района нашел в тайге 3 кг золота и попал под суд

В октябре 2023 года сотрудники правоохранительных органов остановили микроавтобус 61-летнего водителя и обнаружили сверток с 3,5 кг минерального вещества — в нем было около 3 кг золота и почти 400 г серебра. Мужчина рассказал, что нашел драгметаллы в тайге. Он знал, что оборот необработанного золота в России запрещен, но забрал клад, спрятал в гараже, а.

В октябре 2023 года сотрудники правоохранительных органов остановили микроавтобус 61-летнего водителя и обнаружили сверток с 3,5 кг минерального вещества — в нем было около 3 кг золота и почти 400 г серебра. Мужчина рассказал, что нашел драгметаллы в тайге. Он знал, что оборот необработанного золота в России запрещен, но забрал клад, спрятал в гараже, а потом повез в Хабаровск. Суд признал его виновным в незаконном обороте драгметаллов и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.