Сергей Кравчук: Бренд «Сделано в Хабаровске» станет знаком качества

Мэр краевой столицы провел очередное аппаратное совещание в городской администрации, посвященное поддержке местного бизнеса и благоустройству городской среды. Так, Сергей Кравчук поручил активнее развивать механизм ТОС в Хабаровске, чтобы горожане могли легко и быстро зарегистрировать свой ТОС. Тем более, что к 2030 году размер финансирования этого механизма в Хабаровском крае достигнет 1 млрд рублей. Кроме того, градоначальник призвал проработать систему мер стимулирования тех местных предпринимателей, которые активно помогают участникам СВО и фронту. Также Сергей Кравчук поставил задачу активно поддерживать местных производителей, чтобы хабаровчане стремились покупать в первую очередь товары их производства. По словам мэра, бренд «Сделано в Хабаровске» должен стать для покупателей знаком качества.