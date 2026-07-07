Модельная библиотека появится в Комсомольске-на-Амуре по нацпроекту «Семья»

В Комсомольске-на-Амуре на базе библиотеки № 15 имени В. Н. Авраменко создадут модельную библиотеку. На эти цели выделено 8 млн рублей из федерального бюджета по нацпроекту «Семья», реализуемого по поручению президента. На средства закупят новую мебель, компьютерное и информационное оборудование, обновят книжный фонд, сотрудники пройдут курсы повышения квалификации. Ремонт помещений начался весной на средства Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина. Заменены окна, идут отделочные работы, отремонтированы полы и инженерные сети, монтируются пожарная сигнализация и видеонаблюдение, частично обновлен фасад и цоколь. Ремонт планируют завершить до конца июля, тогда же прибудет новая мебель. В августе выполнят художественную роспись стен. В обновленной библиотеке сохранится работа с книгой, но она станет культурно-досуговым центром Ленинского округа. Здесь запланированы встречи со специалистами КнААЗ, профориентационные лекции, мастер-классы, совместные программы с колледжами и техникумами.