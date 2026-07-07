Мать обмотала ребенка-инвалида скотчем и убила в Благовещенске

6 июля 2026 года в квартире на улице Чайковского в Благовещенске обнаружено тело 12-летнего мальчика-инвалида, обмотанное скотчем. Следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в преступлении задержана мать ребенка. Следствие ходатайствует о ее заключении под стражу. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства трагедии.