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Мать обмотала ребенка-инвалида скотчем и убила в Благовещенске

6 июля 2026 года в квартире на улице Чайковского в Благовещенске обнаружено тело 12-летнего мальчика-инвалида, обмотанное скотчем. Следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в преступлении задержана мать ребенка. Следствие ходатайствует о ее заключении под стражу. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

6 июля 2026 года в квартире на улице Чайковского в Благовещенске обнаружено тело 12-летнего мальчика-инвалида, обмотанное скотчем. Следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в преступлении задержана мать ребенка. Следствие ходатайствует о ее заключении под стражу. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства трагедии.