Новые операционные открыли в Центре хирургии головы и шеи в Хабаровске

В краевой клинической больнице имени С. И. Сергеева заработали две новые операционные в Центре хирургии головы и шеи. Центр объединяет оториноларингологическое и челюстно-лицевое отделения. Это уникальный для Дальнего Востока комплекс, где проводят высокотехнологичные операции. «Мы завершили формирование Центра и теперь можем выполнять больше сложных вмешательств, в том числе те, которые раньше требовали направления в федеральные клиники. У нас есть оборудование, позволяющее работать малотравматично, и команда, готовая осваивать новые методики. Операционные уже задействованы в полном объеме», — рассказал руководитель Центра хирургии головы и шеи Александр Карпов. Открытие операционных ускорит оказание помощи пациентам — задачи по развитию специализированной медпомощи поставлены в президентском нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь».