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Мошенники начали просить россиян забрать посылку: за это можно получить реальный срок

МВД предупредило россиян о мошенниках, просящих забрать посылку.

Источник: Комсомольская правда

МВД России выпустило предупреждение о новой мошеннической схеме, связанной с посылками. Гражданам поступают звонки от лже-специалистов Центробанка, которые убеждают забрать чужую посылку и задекларировать деньги, принадлежащие другим людям. В киберполиции настоятельно советуют не поддаваться на такие уговоры.

Представители ведомства разъяснили, что человек, согласившийся на подобное предложение, автоматически становится соучастником преступления, а не просто помощником. Мошенники целенаправленно вербуют так называемых «посыльных», маскируясь под сотрудников спецслужб, финансовых организаций или правоохранительных органов. Они используют легенды о важных и тайных операциях, чтобы втянуть доверчивых россиян в свои преступные планы.

В полиции подчеркнули, что государственные структуры никогда не привлекают рядовых граждан к внештатной работе подобным образом. Сотрудники госорганов не просят обычных людей помогать в проведении секретных мероприятий или забирать чужие ценности.

Ранее россиянам сообщили о распространении двухэтапных схем телефонного обмана с применением социальной инженерии. Сначала аферисты звонят жертве, чтобы вызвать у нее сильный стресс и чувство страха, а затем переключают разговор на якобы сотрудников силовых структур.