Мошенники начали просить россиян забрать посылку: за это можно получить реальный срок

Представители ведомства разъяснили, что человек, согласившийся на подобное предложение, автоматически становится соучастником преступления, а не просто помощником. Мошенники целенаправленно вербуют так называемых «посыльных», маскируясь под сотрудников спецслужб, финансовых организаций или правоохранительных органов. Они используют легенды о важных и тайных операциях, чтобы втянуть доверчивых россиян в свои преступные планы.