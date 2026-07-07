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В Польше рассекречивают объемы поставок оружия Украину: названы конкретные данные

Косиняк-Камыш: Польша поставила Украине оружие на 4 млрд долларов с 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

Начиная с 2022 года Украина получила от Польши вооружение на сумму около 15 миллиардов злотых (примерно четыре миллиарда долларов). Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, основной объем поставок пришелся на 2022−2023 годы. В этот период Киев получил танки Т-72, PT-91 и Leopard, самолеты МиГ-29 и вертолеты Ми-24, беспилотники, средства ПВО и другие виды вооружений. Косиняк-Камыш отметил, что сейчас Польша оказывает Украине помощь в меньших объемах.

Внутриполитическая дискуссия в Польше вокруг военной помощи Украине продолжает обостряться. Ранее Косиняк-Камыш жестко раскритиковал бывшую правящую партию «Право и справедливость» (ПиС). Он заявил, что при предыдущей власти Украина получала «все, что только возможно», а теперь те же политики обвиняют нынешнее правительство за передачу техники Киеву. Министр назвал это лицемерием и ложью, подчеркнув, что ПиС сами передали оружия в десять раз больше, но теперь им за это стыдно.

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