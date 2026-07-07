В Польше рассекречивают объемы поставок оружия Украину: названы конкретные данные

Внутриполитическая дискуссия в Польше вокруг военной помощи Украине продолжает обостряться. Ранее Косиняк-Камыш жестко раскритиковал бывшую правящую партию «Право и справедливость» (ПиС). Он заявил, что при предыдущей власти Украина получала «все, что только возможно», а теперь те же политики обвиняют нынешнее правительство за передачу техники Киеву. Министр назвал это лицемерием и ложью, подчеркнув, что ПиС сами передали оружия в десять раз больше, но теперь им за это стыдно.