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В Сыктывкаре пройдут соревнования по пляжному волейболу

Принять участие в состязаниях могут смешанные команды.

Соревнования по пляжному волейболу среди дворовых команд пройдут в городе Сыктывкаре Республики Коми 11−12 июля на спортивной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «РОЦ». Мероприятие способствует популяризации здорового образа жизни, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации городского округа Сыктывкар.

Принять участие в состязаниях могут смешанные команды, состоящие из шести человек с минимум двумя девушками, в двух возрастных категориях: 14−17 лет и от 18 лет. Соревнования проводятся по правилам классического волейбола, действующим на момент проведения турнира. Ребят ждут увлекательные матчи, профессиональное судейство и торжественное награждение победителей. Заявки принимаются по электронной почте igonov1@yandex.ru до 9 июля.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.