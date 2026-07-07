В Сыктывкаре пройдут соревнования по пляжному волейболу

Соревнования по пляжному волейболу среди дворовых команд пройдут в городе Сыктывкаре Республики Коми 11−12 июля на спортивной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «РОЦ». Мероприятие способствует популяризации здорового образа жизни, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации городского округа Сыктывкар.
Принять участие в состязаниях могут смешанные команды, состоящие из шести человек с минимум двумя девушками, в двух возрастных категориях: 14−17 лет и от 18 лет. Соревнования проводятся по правилам классического волейбола, действующим на момент проведения турнира. Ребят ждут увлекательные матчи, профессиональное судейство и торжественное награждение победителей. Заявки принимаются по электронной почте igonov1@yandex.ru до 9 июля.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.