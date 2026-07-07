В Сыктывкаре пройдут соревнования по пляжному волейболу

Принять участие в состязаниях могут смешанные команды, состоящие из шести человек с минимум двумя девушками, в двух возрастных категориях: 14−17 лет и от 18 лет. Соревнования проводятся по правилам классического волейбола, действующим на момент проведения турнира. Ребят ждут увлекательные матчи, профессиональное судейство и торжественное награждение победителей. Заявки принимаются по электронной почте igonov1@yandex.ru до 9 июля.