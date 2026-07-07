На юге Красноярского края река Сейба залила автотрассу

На юге Красноярского края после обильных проливных дождей резко поднялась и вышла из берегов река Сейба. Сегодня вода залила дорожное полотно на 211-м километре трассы «Саяны» в Курагинском округе. Размыт участок примерно в 100 метров. Дорогу перекрыли, движение любого вида транспорта временно запрещено. Ориентировочные сроки открытия пока неизвестны — ситуация остается на контроле оперативных служб, — сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. В ведомстве уточняют, что объезд возможен только по федеральной трассе Р-257 «Енисей» через Хакасию, и рекомендуют по возможности отложить поездки в этом направлении. Добавим, под Красноярском река Грязная снесла мост к станции Крючково.