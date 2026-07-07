Новый асфальт укладывают на мосту через Амур в Комсомольске

Пока новое дорожное покрытие уложили только на одном участке длиною около 900 метров. До конца июля движение транспорта по мосту через Амур направят по этой отремонтированной полосе, что увеличит пропускную способность моста и сократит время ожидания в пробке. Общая протяженность моста, построенного еще в 1982 году, составляет примерно 1,5 километра. Его капитальный ремонт ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Завершить работы и ввести мост в эксплуатацию планируется в следующем году. Пока подрядчики заменили и восстановили на мосту свыше 350 железобетонных плит. Кроме того, они занимаются установкой фонарей, покраской металлоконструкций, усилением пролетных строений и укреплением опорных площадок, чтобы повысить надежность моста. Добавим, что на время ремонта на этом объекте установлен ряд ограничений — максимальная скорость до 30 км/ч и допустимая нагрузка на ось до 8 тонн. Все это делается для обеспечения безопасности.