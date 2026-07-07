Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект реконструкции тоннелей реки Ржавки не прошел госэкспертизу

Экспертизу не прошли проектная документация и результаты инженерных изысканий.

Источник: Комсомольская правда

Проект реконструкции гидротехнических тоннелей реки Ржавки в Нижнем Новгороде не прошел государственную экспертизу. Об этом сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

Отрицательное заключение было выдано после экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Известно, что застройщиком является МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода», документы же подготовили несколько местных компаний, а также Нижегородский архитектурно-строительный университет.

Напомним, о реконструкции гидротехнических тоннелей реки Ржавки в Ленинском районе города заговорили еще в 2023 году.

Тогда проводился электронный аукцион по поиску подрядчика. Начальная цена контракта составляла 54,5 млн рублей. Подрядчик должен был провести инженерно-геологические изыскания, разработать проектную документацию, предусмотреть расчистку открытых участков реки.