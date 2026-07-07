Алла Пугачева скрыла от западных санкций элитную квартиру в Майами

Алла Пугачева передала свою квартиру в Майами дочери Кристине Орбакайте за номинальную плату в один доллар, чтобы обезопасить недвижимость от действия западных ограничений. Такие данные приводит Shot.
В марте 2004 года знаменитая певица приобрела жилье площадью 285 квадратных метров в элитном районе Бал-Харбор. Апартаменты расположены в комплексе Majestic Tower, который находится непосредственно на побережье океана. Внутри оборудованы три спальни и четыре санузла, а через большие панорамные окна открывается вид на Атлантический океан. Стоимость покупки на тот момент достигла 2,5 миллиона долларов.
В 2021 году, когда западные санкции в отношении России стали усиливаться, Пугачева предприняла шаги по защите своего имущества. Сначала она внесла в список совладельцев Кристину Орбакайте. Позднее к ним присоединились Никита Пресняков и Михаил Земцов, который является супругом Орбакайте. В 2015 году Михаил Земцов стал единовластным хозяином этих апартаментов, выплатив за них всего 10 долларов.
В марте 2020 года Кристина Орбакайте вновь оформила на себя полные права на квартиру, но уже за один доллар. При этом она не лишила мужа доли в собственности. Позднее супруги перевели недвижимость в семейные трасты, чтобы уберечь ее от вероятных судебных процессов и требований со стороны кредиторов.
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