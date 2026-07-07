Алла Пугачева скрыла от западных санкций элитную квартиру в Майами

В марте 2020 года Кристина Орбакайте вновь оформила на себя полные права на квартиру, но уже за один доллар. При этом она не лишила мужа доли в собственности. Позднее супруги перевели недвижимость в семейные трасты, чтобы уберечь ее от вероятных судебных процессов и требований со стороны кредиторов.