Фотографы и переводчики выбились в лидеры по росту зарплат в России

В десятку профессий с самым заметным ростом доходов также вошли юристы, сотрудники разработки строительных проектов и звукозаписывающей сферы. Их зарплаты прибавили около 43−44%. Рост более чем на 40% отмечен у работников газовой отрасли, а специалисты по перестрахованию стали получать примерно на 39% больше.