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Санврачи нагрянули с проверками в летние лагеря в Волгоградской области

Одна из поездок — в Октябрьский район.

Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области начали профилактические визиты в летние лагеря региона. В регионе стартовала вторая смена: детей приняли школы № 1 и № 2 Октябрьского района.

Специалист территориального отдела, курирующий Котельниковский и Октябрьский районы, провел с воспитанниками лагеря на базе школы № 2 беседу о правилах личной гигиены и обработки рук. Встреча прошла в игровой форме. Так специалисты предупреждают распространение кишечных инфекций, риск которых растет летом.

По данным Роспотребнадзора, дети легко усвоили важную информацию благодаря игровому формату занятия. Профилактические визиты в детские лагеря продолжаются по всей Волгоградской области. Родителям стоит напомнить детям о мытье рук перед едой и после туалета.

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