В красноярском нацпарке «Столбы» прошла семейная волонтерская акция

«Очень рада всех видеть, очень много знакомых лиц. Этот центр стал первым в нашей стране. Я вас призываю оживлять этот дом, сделать его действительно живым, действующим, потому что это пример для всей страны. Очень хочется, чтоб вы стали настоящими друзьями национального парка “Красноярские столбы”. Здорово, если этот дом будет жить, будет востребованным вами и парком, а мы будем рассказывать по всей стране об этой инициативе и будем вас приглашать как экспертов делиться опытом», — отметила Ксения Гаспарян.