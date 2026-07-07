В красноярском нацпарке «Столбы» прошла семейная волонтерская акция

В Красноярске волонтеры «Норникеля» приняли участие в восстановлении популярной у туристов тропы. Акция прошла 4 июля в национальном парке «Красноярские Столбы». Ее приурочили к открытию Центра научного волонтерства.
Поучаствовать в акции приехала директор по развитию программ фонда «Заповедное посольство» Ксения Гаспарян.
«Очень рада всех видеть, очень много знакомых лиц. Этот центр стал первым в нашей стране. Я вас призываю оживлять этот дом, сделать его действительно живым, действующим, потому что это пример для всей страны. Очень хочется, чтоб вы стали настоящими друзьями национального парка “Красноярские столбы”. Здорово, если этот дом будет жить, будет востребованным вами и парком, а мы будем рассказывать по всей стране об этой инициативе и будем вас приглашать как экспертов делиться опытом», — отметила Ксения Гаспарян.
Волонтеры собрались в Центре научного волонтерства, где для них провели инструктаж, рассказали о проекте и выдали перчатки и мешки для мусора.
Участники акции вместе с государственными инспекторами нацпарка дошли до места работ — до выхода на Каштаковскую тропу. Она соединяет Центральные Столбы и Фанпарк «Бобровый лог». Маршрут был закрыт несколько лет назад из-за опасного состояния деревьев, поврежденных вредителями.
Инспекторы убрали угрожающую туристам растительность, а волонтеры собирали порубочные остатки и доставляли их к дробильной машине. Полученную щепу они загружали в мешки и отсыпали ей участки тропы с оголенными корнями.
Кроме работ на маршруте, для участников прошла презентация экспозиций нового Центра научного волонтерства и экскурсия по скальному району нацпарка. Для детей была организована эколого-просветительская программа от сотрудников «Красноярских Столбов» — познавательные занятия и игротека.
Валентина, сотрудница Енисейского речного пароходства, пришла на акцию вместе с детьми. Сын принял участие в подготовке троп, а дочь осталась в Центре волонтерства на игру. Валентина рассказала, что регулярно принимает участие в различных акциях. Это стало не только ответом на ее желание быть полезной, но и способом адаптации на новом месте — к волонтерам женщина присоединилась в 2022 году после переезда из Омска.
«Мне надо было как-то знакомиться, узнавать город. Поэтому я подписалась на разные группы, чтобы быть в курсе мероприятий. И там я увидела, что в “Норникеле” есть такая возможность: активно собираться на природе, делать какие-то совместные дела. И я подумала: почему я не с ними? Начала искать способы, как мне попасть в эту организацию», — рассказала Валентина.
С 2018 года корпоративные волонтеры «Норникеля» регулярно проводят слеты и акции в Красноярске. Их силами, в том числе, построена экотропа и смотровые площадки на территории Национального парка «Красноярские Столбы» со стороны Фанпарка «Бобровый лог». Работы на Каштаковском маршруте — продолжение этого проекта, призванного обеспечить сохранение заповедной природы и вместе с тем повысить комфорт для туристов.