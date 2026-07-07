В Кызыле нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

В Кызыле была обнаружена 15-летняя школьница, пропавшая 4 июля. По данным пресс-службы МВД по Республике Тыва, угрозы для её здоровья и жизни сейчас нет.
В ведомстве уточнили, что несовершеннолетнюю нашли. В те дни, когда она отсутствовала, девочка скиталась по улицам Кызыла. Каких-либо преступных действий по отношению к ней не было совершено. Она воспитывается в неполной семье и уже не раз уходила из дома. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поставят её на профилактический учёт.
Школьница исчезла 4 июля. Она вышла из дома в Кызыле, и больше родственники её не видели. Ранее в том же городе без вести пропали две девочки 12 и 13 лет — они направились в сторону реки Енисей. В их поисках задействованы свыше тысячи человек. Было возбуждено уголовное дело. Зону поиска увеличили на сотни километров.
В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.