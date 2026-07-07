В Кызыле нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетнюю нашли. В те дни, когда она отсутствовала, девочка скиталась по улицам Кызыла. Каких-либо преступных действий по отношению к ней не было совершено. Она воспитывается в неполной семье и уже не раз уходила из дома. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поставят её на профилактический учёт.