В Архангельской области высадили около 640 тысяч молодых деревьев

Около 640 тысяч молодых деревьев высадили в Архангельской области в этом году во время проведения акции «Сад памяти», сообщил заместитель председателя правительства региона Игорь Мураев. Мероприятие организуют при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
«В регионе высажено около 640 тысяч молодых деревьев хвойных и лиственных пород, а также декоративных кустарников. Благодарим каждого участника акции “Сад памяти” в Поморье. Совместными усилиями мы отдаем дань памяти поколению победителей, вносим вклад в сохранение истории и экологическое благополучие региона», — отметил Игорь Мураев.
С 18 марта по 22 июня в мероприятиях акции в регионе приняли участие почти 500 человек. Ключевое событие состоялось в середине июня в Вельском округе в Пакшеньгском участковом лесничестве. Там высадили 2 тысячи однолетних сеянцев хвойных деревьев с закрытой корневой системой.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.