В Хабаровске открылась пятая Дальневосточная театральная школа

— В этом году в Хабаровск приедут три московских педагога, один из них — Александр Исаков, который ведет пластическое направление, — рассказывает заместитель директора Хабаровского ТЮЗа Виталий Фёдоров. — Он известный режиссер, который ставит спектакли по всей стране. Друг нашего фестиваля, он приезжал и в прошлом году. Александр не только пластический хореографический режиссер, но он ведет и актерское мастерство. В этом году он сделает эскиз спектакля, который увидят зрители.