В Хабаровске открылась пятая Дальневосточная театральная школа

В Хабаровске в ТЮЗе начала работу пятая Дальневосточная театральная школа СТД. В течение трех недель лучшие театральные специалисты страны будут вести свои лаборатории — показывать открытые мастер-классы, проводить тренинги, учить владеть телом. Участники смогут получить новые знания в области пластики, перформанса и современного искусства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Школа предназначена для профессионалов — актеров, режиссеров, художников по свету, звуку, а еще для студентов профильных вузов Дальнего Востока.
— В этом году в Хабаровск приедут три московских педагога, один из них — Александр Исаков, который ведет пластическое направление, — рассказывает заместитель директора Хабаровского ТЮЗа Виталий Фёдоров. — Он известный режиссер, который ставит спектакли по всей стране. Друг нашего фестиваля, он приезжал и в прошлом году. Александр не только пластический хореографический режиссер, но он ведет и актерское мастерство. В этом году он сделает эскиз спектакля, который увидят зрители.
Еще один преподаватель — Мария Оссовская, заслуженный работник культуры РФ, кандидат филологических наук, театральный педагог и режиссёр, профессор с тридцатилетним стажем педагогической работы в Театральном институте имени Бориса Щукина. Она приедет в Хабаровск впервые. Во вторую неделю параллельно с ней будет работать актер и режиссер Леонид Прокофьев, который станет вести актерское мастерство, и выпустит аудиоспектакль.
Об уровне Дальневосточной театральной школы говорит тот факт, что в Хабаровск два года подряд приезжала Елена Древалева, главный художник Большого театра.
Чем интересна школа в этом году? Предполагается много лабораторий и эскизов. Если в прошлые годы организаторы учили работников цехов — бутафоров, художников по звуку, свету, то в этом году они хотят сделать как можно больше актерских работ.
— Замечено, что все эскизы, которые мы делаем в рамках школы, потом входят в репертуар театров и становятся полноценными спектаклями, — говорит Виталий Федоров. — Они потом практически все выигрывают губернаторские конкурсы в разных номинациях. Сейчас пластическая лаборатория проходит в Дальневосточном художественном музее, где уже 11 июля будут показы.
В ТЮЗе тоже в осеннем репертуаре уже запланирована русская сказка «Царевна лягушка», которую делает режиссер из Санкт-Петербурга Виталий Дьяченко. Еще один инновационный спектакль с проекторами поставит Михаил Купрыгин из МХАТа. Спектакль «Остров сокровищ» будет создан на основе светового шоу.
По словам моего собеседника, участники школы в поисках новых форм, того, чего наши зрители, живущие вдали от столичных театральных подмостков, просто никогда не видели. Теперь непременно увидят! Так что следите за афишей!
В этом году Дальневосточная школа приурочена к 150 Союза театральных деятелей России.