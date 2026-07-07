Профессиональное выгорание предложили включить в клиническую практику

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер Владислав Даванков предложили включить в российскую медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику понятие «профессиональное выгорание».
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет РИА Новости.
По словам парламентариев, речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния, связанного с хроническим стрессом на рабочем месте.
Профессиональное выгорание — это синдром, возникающий из-за хронического стресса на рабочем месте, с которым человек не может справиться. Он включает эмоциональное и физическое истощение, циничное отношение к работе и ощущение снижения собственной эффективности. ВОЗ официально признал его фактором, влияющим на состояние здоровья.