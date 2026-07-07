Два рейса отменили в нижегородском аэропорту утром 7 июля

В аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 7 июля продолжают действовать временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Росавиация объявила о введении ограничений около половины пятого утра.
На 10:00 задержаны четыре регулярных рейса — в Калининград, Минск, Екатеринбург и Москву. Еще два рейса (в Москву и Санкт-Петербург) авиакомпания «Россия» отменила.
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