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Два рейса отменили в нижегородском аэропорту утром 7 июля

В аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 7 июля продолжают действовать временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Росавиация объявила о введении ограничений около половины пятого утра.

Источник: Коммерсантъ

В аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 7 июля продолжают действовать временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Росавиация объявила о введении ограничений около половины пятого утра.

На 10:00 задержаны четыре регулярных рейса — в Калининград, Минск, Екатеринбург и Москву. Еще два рейса (в Москву и Санкт-Петербург) авиакомпания «Россия» отменила.

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