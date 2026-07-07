В соликамской колонии прошла битва поваров

Соревнование разбили на два этапа. Сначала десять участников проверили на теоретическую подготовку — они отвечали на вопросы по кулинарному делу, технике безопасности и санитарным нормам. По итогам этого отбора в финал вышли пятеро, набравшие больше всех очков. На практическом туре им дали полтора часа, чтобы удивить жюри блюдом из любой национальной кухни мира. Но был один любопытный нюанс, который внёс в конкурс изюминку: оценивали не только рецептуру и вкус, но и то, как участники сумели обойтись тем набором продуктов, что оказался под рукой.