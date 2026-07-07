Тело мужчины обнаружили в Дону в районе Азова

В Азове при патрулировании акватории Дона спасатели обнаружили тело мужчины. Инцидент произошел 6 июля. Об этом сообщили в донском МЧС.
Личность погибшего и обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются. На месте происшествия работают следственные органы.
Ранее в донском МЧС сообщили, что за минувшие сутки было зафиксировано два происшествия на воде, двое погибли.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше