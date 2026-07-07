В Китае хотят заменять умерших людей роботами — психологи бьют тревогу

Предполагается, что роботы не заменят живого близкого, но смогут помочь людям пережить самый острый период горя. Однако психолог Андрей Зберовский усомнился в пользе такой поддержки. По его мнению, механическая копия, даже максимально похожая внешне и голосом, всё равно остаётся имитацией.
Робот может знать семейные истории и поддерживать разговор, но психологически это не возвращение человека, а попытка удержать его образ рядом. Подобное общение может затянуть болезненную привязанность. Человеку будет сложнее принять реальность потери, если вместо прощания ему предложат постоянную «копию» ушедшего.
«Надо двигаться дальше, к сожалению, так устроен мир. А человеку с роботом, копирующим умершего человека, предлагают застрять в этом моменте», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем роботы сыграли в футбол. Гуманоидные машины продемонстрировали навыки игры на турнире RoboCup в Инчхоне в Южной Корее.
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