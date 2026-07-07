В Китае хотят заменять умерших людей роботами — психологи бьют тревогу

Робот может знать семейные истории и поддерживать разговор, но психологически это не возвращение человека, а попытка удержать его образ рядом. Подобное общение может затянуть болезненную привязанность. Человеку будет сложнее принять реальность потери, если вместо прощания ему предложат постоянную «копию» ушедшего.