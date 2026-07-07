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Россиянам рассказали, кто и как может сократить рабочую неделю до четырёх дней

Российские компании могут переводить сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю по соглашению сторон, рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова. По её словам, юридических препятствий для такого графика нет, но решение принимается не для всех сразу, а на уровне конкретной организации или отдельного работника.

Источник: Life.ru

Условия должны быть закреплены в коллективном договоре или трудовом соглашении. При этом зарплата зависит от формата: если сохраняется 40-часовая неделя, рабочий день может увеличиться до 10 часов, а оклад останется прежним. Если же рабочее время сокращается до 32 часов в неделю, зарплата может уменьшиться пропорционально.

Однако четырёхдневка подходит не всем профессиям, а прежде всего тем, где результат важнее количества часов. Такой формат может быть удобен для юристов, консультантов, менеджеров, дизайнеров, маркетологов, журналистов, IT-специалистов и аналитиков, отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Напомним, переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен при договорённости между работодателем и сотрудниками. Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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