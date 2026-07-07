Россиянам рассказали, кто и как может сократить рабочую неделю до четырёх дней

Условия должны быть закреплены в коллективном договоре или трудовом соглашении. При этом зарплата зависит от формата: если сохраняется 40-часовая неделя, рабочий день может увеличиться до 10 часов, а оклад останется прежним. Если же рабочее время сокращается до 32 часов в неделю, зарплата может уменьшиться пропорционально.