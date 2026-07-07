Конструктор танков Т-72, Т-90А и Т-72БА Владимир Домнин умер на 82-м году жизни

Ушёл из жизни главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Владимир Домнин. Печальную новость сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод». Специалисту был 81 год. Его не стало 6 июля 2026 года.