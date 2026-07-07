В Прикамье число пациентов, эвакуируемых санавиацией на ИВЛ, увеличилось вдвое

Экстренная консультативная скорая медицинская помощь (санавиация) Пермской краевой клинической больницы приняла за первые шесть месяцев года около 1 тыс. вызовов, эвакуировав из территорий края более 650 пациентов, 229 из них были прооперированы на месте. За это время медпомощь была оказана 269 пациентам, включая девять детей. Годом ранее было выполнено 96 вылетов и 189 человек соответственно. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.