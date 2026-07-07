Курс доллара опустился до 75 рублей

По словам директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максима Тимошенко, курс рубля в ближайшие дни будет зависеть от сигналов ЦБ РФ, динамики нефтяных цен, внешней торговли и действий властей Китая. В свою очередь юань на текущей неделе, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 11,30−11,60 рубля.