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Стоит ли пенсионерам переоформлять жильё на детей, рассказал юрист Неделько

У такой сделки есть неоспоримые плюсы, но и не менее весомые минусы.

Пожилые люди нередко еще при жизни передают свою собственность более молодым родственникам. В чьих интересах переоформить жилую недвижимость пенсионеров на детей или внуков, в каких случаях выгодна такая сделка, а когда она может обернуться потерей жилья, разбирался юрист Василий Неделько.

У такой сделки есть три плюса, считает эксперт:

после кончины стариков родственникам не придется открывать наследственное дело и нести бремя нотариальных расходов, а также судиться за доли, что не редкость;

так квартиру или дом можно защитить от мошенников, в том числе, сиделок, которые могут войти в доверие к пенсионеру и переоформить жильё на себя;

молодые родственники будут оплачивать вместо пенсионеров коммунальные услуги и ремонт.

Однако есть и минусы, и весьма существенные:

родные могут внезапно разлюбить стариков и выселить их из жилья;

они сами могут стать жертвами мошенников или лишиться квартиры или дома из-за долгов, ипотеки или банкротства;

семья лишается льгот по оплате ЖКУ, которые есть у пожилых.

И если в третьем случае речь только о финансовых потерях, то в первых двух пожилые люди могут остаться без крыши над головой.

«Пожилым лучше оставить недвижимость себе и написать завещание, предварительно пройдя психолого-психиатрическую экспертизу в государственном учреждении, чтобы документ после не оспорили», — цитирует эксперта «Прайм».

С точки зрения наследников разумнее оформить дарственную, заключить договор ренты или пожизненного содержания — так недвижимость будет защищена от внешних посягательств.

Ранее был обнародован новый перечень документов, по которым оформят пенсию.