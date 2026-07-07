Стоит ли пенсионерам переоформлять жильё на детей, рассказал юрист Неделько

Пожилые люди нередко еще при жизни передают свою собственность более молодым родственникам. В чьих интересах переоформить жилую недвижимость пенсионеров на детей или внуков, в каких случаях выгодна такая сделка, а когда она может обернуться потерей жилья, разбирался юрист Василий Неделько.