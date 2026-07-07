Стоит ли пенсионерам переоформлять жильё на детей, рассказал юрист Неделько

Пожилые люди нередко еще при жизни передают свою собственность более молодым родственникам. В чьих интересах переоформить жилую недвижимость пенсионеров на детей или внуков, в каких случаях выгодна такая сделка, а когда она может обернуться потерей жилья, разбирался юрист Василий Неделько.
У такой сделки есть три плюса, считает эксперт:
после кончины стариков родственникам не придется открывать наследственное дело и нести бремя нотариальных расходов, а также судиться за доли, что не редкость;
так квартиру или дом можно защитить от мошенников, в том числе, сиделок, которые могут войти в доверие к пенсионеру и переоформить жильё на себя;
молодые родственники будут оплачивать вместо пенсионеров коммунальные услуги и ремонт.
Однако есть и минусы, и весьма существенные:
родные могут внезапно разлюбить стариков и выселить их из жилья;
они сами могут стать жертвами мошенников или лишиться квартиры или дома из-за долгов, ипотеки или банкротства;
семья лишается льгот по оплате ЖКУ, которые есть у пожилых.
И если в третьем случае речь только о финансовых потерях, то в первых двух пожилые люди могут остаться без крыши над головой.
«Пожилым лучше оставить недвижимость себе и написать завещание, предварительно пройдя психолого-психиатрическую экспертизу в государственном учреждении, чтобы документ после не оспорили», — цитирует эксперта «Прайм».
С точки зрения наследников разумнее оформить дарственную, заключить договор ренты или пожизненного содержания — так недвижимость будет защищена от внешних посягательств.
Ранее был обнародован новый перечень документов, по которым оформят пенсию.